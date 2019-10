Saint-Louis : Un festival de Slam rend un vibrant hommage à feu Khabane THIAM (vidéo)

La première édition de Slam Nomad s’est ouverte, samedi, avec à l’affiche une pléthore d’artistes venus de divers horizons. Au-delà d’offrir un vaste espace d’expression culturel aux férus de cette poésie orale, l’évènement tient à rendre un vibrant hommage au feu pianiste Khabane THIAM, créateur du Festival de jazz de Saint-Louis. Sa générosité artistique et son engagement en faveur de la culture seront donnés en exemple à la jeune génération. « Les slameurs seront libres de déclamer sur n’importe quel sujet et dans toutes langues », a expliqué Hajar Pourmera THIAM, initiatrice du festival et fille de Khabane. En marge du Slam des pionniers de cet art dont Al Fàruq, champion africain de Slam, sera primé. Une reconnaissance sera également adressée au vendredi Slam, premier collectif de slam au Sénégal.