Saint-Louis : Un don de matériels ludiques et pédagogiques remis aux daaras préscolaires

26/02/2025 18:35

L’Inspection d’Académie de Saint-Louis a réceptionné hier mardi un lot de matériels ludiques et pédagogiques destiné aux daaras préscolaires de la région. Ce don, d’une valeur de 30 millions de FCFA, émane de l’UNICEF, en partenariat avec la Koïca, l’Agence de Coopération coréenne. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de développement de la petite enfance au Sénégal, visant à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage pour les tout-petits.



La cérémonie officielle de remise de ce matériel s'est tenue en présence de la Directrice générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits, ainsi que d'autres dignitaires et partenaires impliqués dans la cause de l'éducation. Lors de cette rencontre, Mme Maïmouna Diallo, représentante adjointe de l’UNICEF Sénégal, a souligné l’importance de cette action en faveur des enfants et a félicité les efforts déployés par le gouvernement du Sénégal pour garantir les droits fondamentaux des jeunes générations.



« Ce financement de 30 millions de FCFA, obtenu grâce à notre partenariat avec la Koïca, illustre notre engagement commun pour le développement de la petite enfance. Nous croyons fermement que chaque enfant mérite un accès à une éducation de qualité dès le plus jeune âge », a déclaré Mme Diallo lors de son allocution.



Les matériels seront répartis entre 40 daaras de Saint-Louis, permettant ainsi d’enrichir l’expérience éducative des enfants et de favoriser leur éveil.