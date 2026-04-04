Saint-Louis : Un bus de Machallah Transports vandalisé en pleine nuit

04/04/2026

Un bus de la compagnie « Machallah Transports » a été la cible d'un acte de vandalisme dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Louis. Le directeur de la société, Sidy Ahmad Samb, a confirmé à l'APS que le pare-brise de l'un de ses véhicules, stationné devant la « Maison de Lille », a été brisé par un jet de pierre aux environs de 4 heures du matin.





L'incident a été découvert par le conducteur au moment de préparer le départ de 7 heures à destination de Dakar. Selon le témoignage du gardien des lieux, un bruit sourd a été entendu durant la nuit, mais les auteurs de l'acte n'ont pu être identifiés au moment des faits. Le projectile a percé le verre sécurit, immobilisant de fait le véhicule de transport en commun.





Face à cette agression, la direction de Machallah Transports a immédiatement déposé une plainte contre X. Le commissaire central de Saint-Louis ainsi que le commandant de brigade ont été saisis. Les forces de sécurité se sont rendues sur place dès les premières heures de la matinée pour procéder aux constats d’usage et ouvrir une enquête afin d'identifier les responsables de cet acte de malveillance.





Sidy Ahmad Samb a vivement déploré cette situation, qu'il lie au contexte de tension actuel dans le secteur des transports. Il a tenu à préciser que sa compagnie n'est affiliée à aucun syndicat et qu'elle a fait le choix de ne pas suivre le mot d'ordre de grève nationale en cours. Malgré cette intimidation, le directeur a réaffirmé sa volonté de maintenir la desserte Saint-Louis-Dakar pour assurer la mobilité des usagers. Il a par ailleurs lancé un appel aux autorités étatiques pour qu'elles prennent leurs responsabilités afin de garantir la sécurité des transporteurs non grévistes et la protection de leurs outils de travail.





MS/NDARINFO





