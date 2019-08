Saint-Louis : Thiaka NDIAYE, la dernière demeure de Jacques DIOUF

L’ancien Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Jacques Diouf, décédé samedi à Paris, des suites d’une maladie, a été inhumé ce vendredi à 17 heures, au cimetière Thiaka Ndiaye de Saint-Louis, sa ville natale.