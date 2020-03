Saint-Louis : Suspension des prières à la grande mosquée Ihsaane (communiqué)

Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé

Guide moral et spirituel de la Dahira Moutahabbîna Fî Lâhi

Imam Ratib de la Grande Mosquée Ihsaane

Président de la Fondation Serigne Madior Cissé Ihsaane-La Bienfaisance

Assalamou aleykoum wa rahmatoullah,Nous nous soumettons à la volonté divine enconstatant avec inquiétude que l’épidémie deCoronavirus (COVID-19) continue de se propager,avec son lot de victimes qui ne cesse de croître.Nous réitérons notre compassion et notre solidarité à l’égard des personnes touchées vivant dans notre pays et hors de nos frontières.Nous saluons les mesures de hautes portéescitoyennes prises par le Chef de l’État du Sénégal pour endiguer ce fléau.En conformité avec les principes de l’Islam et lesdécisions prises par l’autorité suprême de notre pays, notamment l’interdiction des rassemblements dans les lieux publics, nous informons tous les Musulmans de la suspensionjusqu’à nouvel ordre des prières rituelles et de la prière du vendredi à la grande mosquée Ihsaane sise au quartier Sud de Saint-Louis.Nous invitons nos concitoyens à incarner le sens de la responsabilité et au respect strict des mesures d’hygiène et de prévention, à savoir : - limiter au strict minimum les déplacements,- éviter les poignées de main,- se moucher avec un mouchoir en papier, puis le jeter dans une poubelle fermée immédiatement après usage,- se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydro alcoolique,- éternuer dans le pli de son coude ou dans le haut de son bras,- garder une distance de sécurité d’au moins un mètre entre soi et toute personne qui tousse ou éternue.Nous invitons tous les talibés à réciter cette invocation après chaque prière rituelle : « Yana Yalla mousseul réwmi ak adouna bi si féébar bi. Yana gnou Yalla mousseul, moutial gnou si bépp loram si mbaakham ak yeurmeundéem ». Amine.Que la Paix et la Bénédiction d’Allah soient sur vous à jamais !