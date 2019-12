Saint-Louis : Reforestation de l'aire des 3 marigots

18 villages bénéficient d’une enveloppe de 140.millions de F Cfa du PGIR2

Après une première phase, une seconde dénommée PGIR 2 (2014-2021) est en œuvre pour renforcer la gestion rationnelle et durable des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal et contribuer par une approche concertée et participative à la conservation des sols et à l’amélioration de leur fertilité.