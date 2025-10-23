Saint-Louis – Reboisement : Aar Sunu Aalam et Action Éducation s’engagent pour l’environnement

23/10/2025

Dans le cadre de leur plan d’action pour la préservation de l’environnement, l’association Aar Sunu Aalam, en partenariat avec Action Éducation, a organisé une journée de reboisement à l’Aire Marine Protégée de Saint-Louis. L’initiative s’inscrit dans l’élan national de lutte contre les effets du changement climatique.



Au total, 120 arbres ont été plantés, dont 100 filaos sur le site de l’Aire Marine Protégée, destinés à renforcer la barrière naturelle contre l’érosion côtière. Ainsi, 20 arbres composés de manguiers, hura, flamboyants et cassia seaméa ont été mis en terre, incluant des espèces ombragées, fruitières et ornementales.



« Ces actions complètent celles de l’État pour la protection de la Langue de Barbarie. Elles méritent d’être pérennisées », a dit Abdoukhadre Dieylani Fall, adjoint au Préfet de Saint-Louis



Abdel Kader Fall, membre du collectif Aar Sunu Aalam, a tenu à rappeler l’enjeu environnemental de cette mobilisation. « Le monde est durement frappé par les conséquences du changement climatique. À travers notre plan stratégique 2026, nous multiplions les initiatives de reboisement avec le soutien précieux d’Action Éducation et l’implication des autorités et des établissements locaux. »



L’opération s’est déroulée avec la participation active des élèves et enseignants du groupe scolaire Sidi Ndiaye, ainsi que des responsables de l’Aire Marine Protégée.



Une synergie qui symbolise l’union des forces communautaires autour de la sauvegarde du patrimoine naturel de Saint-Louis.



