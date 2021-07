Saint-Louis : Présentation d'un nouveau livre de Zoumba, le 16 Juillet

13/07/2021 15:46

L’écrivain sénégalais Pape Samba SOW « Zoumba » dédicacera son dernier livre intitulé LE PETIT FILAO – DE CONTES EN POEMES à l’Institut Français de St-Louis, Vendredi 16 Juillet à partir de 16 h 30 mn.



Ce livre préfacé par Le Professeur MARY TEUW NIANE, ancien recteur de l’UBG et ancien Ministre de l’Enseignement Supérieur, porte une posface du Professeur SONGUE DIOUF, le célèbre philosophe et producteur Télé, invité spécial.

Paru en Mars 2021 chez Edilivre à Paris, son lancement à St-Louis se fera d’abord en un baptême rituel de l’ouvrage, suivant le rituel folklorique du « Ngenté ». Puis en une cérémonie officielle qui présentera l’ouvrage avec un spectacle poétique et musical.



Avec la participation du Centre Culturel Régional, des étudiants de l’UFR CRAC, du Cercle des Ecrivains et Poètes de St-Louis, des COCONS, de la Compagnie Zoumba et de l’Association des Marocains de St-Louis.