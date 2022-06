Saint-Louis : Pose de la première pierre du centre régional de la fonction publique

26/06/2022 08:07

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public, Mariama Sarr a lancé vendredi à Saint-Louis, la caravane du service public en présence des autorités administratives et académiques de la région, des acteurs et actrices de diverses structures. Elle en a profité aussi pour procéder à la pose de la première pierre du Centre régional de la Fonction Publique qui va coûter 600 millions FCFA.