Saint-Louis : Plan international au chevet des impactées des inondations (vidéo)

La direction régionale de Plan international a remis, mardi, des kits d’hygiène à 500 femmes et filles impactées par les inondations dans les communes de Saint-Louis, Ross-Béthio, Ronkh, Diama et Ndiébène Gandiol. Une enveloppe de 10 millions de francs FCFA a été injectée dans cette opération humanitaire qui a permis à chaque bénéficiaire de recevoir un lot d’une valeur de 20.000 FCFA. Il s’agit notamment de soins de secours, de détergents, de matériels utilitaires et de serviettes hygiéniques.