Saint-Louis : Ouverture de sessions de formation professionnelle au profit de sinistrées de la Langue de Barbarie

L’Agence de Développement municipal (ADM) et le projet WACA ont lancé, jeudi, une formation accélérée de 6 mois en couture et coiffure pour 26 femmes du site de recasement de Diogop. À terme, ces sessions qui se dérouleront Centre Régional d'Enseignement technique féminin (CRETF) de Saint-Louis devront permettre aux bénéficiaires de gagner leur autonomie et développement leurs propres activités génératrices de revenues. Une initiative fortement saluée par Marième DIAGNE, la représente de l’Inspectrice d’Académie de Saint-Louis. Celle-ci a souligné la pertinence de cette démarche en indiquant qu’elle s’inscrit entre droite ligne avec la politique d’emploi du Gouvernement. Notons que des kits ont été remis en marge de la cérémonie de lancement.