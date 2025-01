Saint-Louis : Ouverture d’un séminaire sur le suivi et la confiscation en matière pénale

29/01/2025 20:11

Saint-Louis abrite un séminaire de trois jours dédié au suivi et à la confiscation en matière pénale, ainsi qu’au management des juridictions. Cette initiative, menée par la Direction de la formation continue et de coopération, répond aux besoins exprimés par les acteurs locaux, notamment les magistrats et les administrateurs de greffe.



« L’objectif est d’avoir un impact réel sur le fonctionnement des juridictions et les pratiques professionnelles des uns et des autres » a déclaré, Souleymane Téliko, le directeur du formation judiciaire. Il a mis en exergue l'importance de cette formation dans le renforcement des compétences des praticiens du droit.



« Cette démarche suit un catalogue d'activités planifiées pour l'année 2025. C’est le premier maillon d’une série d’initiatives qui seront déroulées dans d'autres ressorts des différentes cours d’appel du pays », a-t-il ajouté.