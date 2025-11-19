Saint-Louis : Ouverture d’un centre d’incubation pour dynamiser l’économie sociale et solidaire

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pour la valorisation de l'entreprise verte et sociale pour l'innovation, la croissance et l'emploi (PRO-VIVES), un nouveau centre d’incubation communal dédié à l’économie sociale et solidaire (ESS) a été inauguré ce mercredi à Ndiawsir ( Commune de Ndiébène Gandiol).





« Ce centre est un véritable bijou, un incubateur communal de l’économie sociale et solidaire, un modèle de territorialisation à promouvoir dans toutes les collectivités », a déclaré Seydina Oumar Ndiaye, directeur des stratégies et de la prospective au ministère au Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire.



« C’est un sentiment de satisfaction mais aussi d’espoir, car l’année 2026 a été proclamée année de l’économie sociale et solidaire par les plus hautes autorités », a-t-il ajouté.





Le centre, appelé Social Business Academy, pourra accueillir jusqu’à 25 personnes, avec des espaces de formation, d’incubation et de collaboration. Il vise à accompagner les jeunes porteurs de projets, artisans et acteurs du secteur informel, afin de transformer leurs idées en projets viables et à fort impact local.





« L’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale vont de pair. Ce centre en est la preuve », a ajouté M. Ndiaye, appelant à une mobilisation accrue autour de l’ESS pour réduire la mortalité des projets et renforcer la structuration de l’économie populaire.





Le PRO-VIVES, déployé dans les régions de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis, a permis d’accompagner 200 micros, petites et moyennes entreprises à travers des formations, la création d’une franchise sociale et le développement d’outils d’évaluation.





« C’est un projet que nous menons depuis trois ans avec neuf partenaires sénégalais et italiens. Nous avons mis en place une franchise, un outil de rating social, une application, et ce centre physique pour former, connecter et valoriser les entrepreneurs sociaux », a expliqué Elena De Diosa, coordinatrice du PRO-VIVES.





Le forum de deux jours, qui se tient au centre Social Business Academy à Ndiawsir ( Commune de Ndiébène Gandiol) réunit plus de 250 participants, dont des représentants institutionnels, des entrepreneurs, des investisseurs et des experts du développement durable. Il vise à promouvoir l’ESS comme levier d’emploi, de développement territorial et de résilience sociale.





Le Sénégal, considéré comme un acteur de premier plan dans le secteur de l’ESS en Afrique, entend capitaliser sur ce modèle pour renforcer son tissu économique local et réduire la vulnérabilité des populations, notamment en milieu rural.



