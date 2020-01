Saint-Louis: Ouverture, ce matin, d'un atelier sur ’’la dégradation des écosystèmes au Sénégal’’

Les participants à cette rencontre vont ’’analyser la sociogenèse de grands projets hydrauliques en Afrique de l’Ouest et les idéologies du développement afférentes’’.

Le projet UCL/IFAN sur les barrages, la mobilité et les dégradations des écosystèmes dans la vallée du fleuve Sénégal sera présenté aux participants de l’atelier.

Les résultats d’une revue de littérature sur ‘’les grands projets hydrauliques d’irrigations’’ leur seront également présentés.



L’IFAN organise cet atelier dans le but de ’’donner une plus grande visibilité à ce type de recherche et de stimuler la réflexion des chercheurs et des communautés locales qui travaillent sur la question de la mobilité, de la dégradation des écosystèmes et de la redéfinition des identités territoriales, culturelles et historiques’’.



Des spécialistes de l’environnement et des changements climatiques prendront part à la rencontre, dans le but de contribuer à la diffusion des ‘’activités scientifiques’’ entre la University College London (Royaume-Uni) et l’IFAN.

Un atelier national sur ‘’les barrages, la mobilité et la dégradation des écosystèmes au Sénégal’’ se tiendra jeudi et vendredi à Saint-Louis (nord), à l’initiative de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) de l’Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar, annonce un communiqué reçu à l’APS.APS