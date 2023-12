Saint-Louis : Onu Femmes lance une plateforme de ventes pour les agricultrices de la vallée

28/12/2023 21:48

Le Réseau des Femmes Agricultrices du Nord (REFAN) dispose désormais d’une plateforme de ventes. Le développement de cet outil sous le label “BuyfromWomen” (BfW) entre dans le cadre du programme AgriFED mis en œuvre par Onu FEMMES avec le soutien de PNB Paribas.



Déjà déployée au Rwanda, en Côte-d’ivoire et au Mali, « la plateforme relie les agricultrices aux informations concernant les prix des denrées alimentaires, les conditions du marché et les finances, en leur fournissant un aperçu de la chaîne de valeur agricole ».



Le prototype présenté mercredi lors d’un atelier d’échanges, permettra de « numériser les processus d’achat au niveau individuel et coopératif, à améliorer l’accès aux marchés et à promouvoir ainsi un modèle d'affaires rentable », annonce une note remise à la presse. Les femmes entrepreneures disposeront ainsi d’un bilan de leur activité et d’un profil de crédit.



Un élément fondamental pour soutenir leur accès au financement et à des perspectives de développement économique. Suivez les réactions de la coordonnatrice du Bureau ONU Femmes au Sénégal et les appréciations de la présidente du REFAN.