Saint-Louis : Ndogalé Guinar, ancien marché de volailles et de produits laitiers, demeure dans la mémoire populaire

30/09/2025

« Ndogalé Guinar » reste très répandu dans la dans la conscience des populations de Saint-Louis, en référence à un ancien marché qui a marqué la vie économique et sociale de Saint-Louis.



Selon la tradition orale, l’origine de ce toponyme remonte à l’activité commerciale qui s’y déroulait autrefois. Vendeurs de poulets, d’œufs et de lait caillé y animaient les échanges, souvent basés sur le troc. Le marché constituait un lieu de rencontre privilégié, où régnait une atmosphère conviviale et animée.



Au-delà des transactions, Ndogalé Guinar a joué un rôle important dans l’économie locale et dans le quotidien des habitants, s’inscrivant durablement dans la mémoire collective de la ville.



