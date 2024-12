Saint-Louis : Moustapha Mamba Guirrassy invite les parents à « repenser leurs rapports » avec la petite enfance

10/12/2024 14:43

Le ministre de l’Éducation nationale a alerté lundi sur les conséquences « d’orienter négativement la petite enfance », en indiquant que la dégradation actuelle des comportements et des valeurs est la résultante de ces agissements des parents.



« Nous sommes pressés. Nous sommes les premiers à détourner nos enfants de leurs véritables vocations », a-t-il dit, en marge de la dix-huitième édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (SNPECTP) décentralisée à Saint-Louis du Sénégal.



Le ministre a invité les parents à ne plus s’inspirer des réussites des enfants des autres et d'orienter les leurs vers ces modèles. « Cela pousse certains à lancer des paroles dégradantes à leurs fils et fils parce qu’ils ne suivent pas ces voies », a déploré le ministre.



M. Guirrassy a invité les parents avoir « le sens de l’observation » et à « reconnaître à chaque enfant son potentiel » qu’ils doivent encourager à être exprimé.