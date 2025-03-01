Saint-Louis : Mobilisation des pêcheurs artisanaux contre BP et Kosmos

Les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis se sont mobilisés lundi pour exprimer leur mécontentement face à l’exploitation gazière menée par BP et Kosmos, qui, selon eux, a considérablement réduit leurs zones de pêche. Lors d’une conférence de presse, El Hadj Dousse Fall, président des pêcheurs artisanaux de la ligne de Saint-Louis, a dénoncé l’impact jugé négatif des activités extractives.



« Nous savons que c’est écrit dans la Constitution que les ressources appartiennent au peuple. Ce que nous réclamons, c’est la transparence », a déclaré El Hadj Dousse Fall, soulignant que la situation actuelle prive les pêcheurs de leurs zones de travail.



Selon les manifestants, la mainmise des entreprises gazières sur la zone poissonneuse « Djatara » a conduit à la confiscation de leurs zones de pêche, rendant l’accès à la mer de plus en plus difficile, notamment pour les grosses pirogues.



Les pêcheurs ont également manifesté en mer, leurs pirogues sillonnant l’horizon, avec la plate-forme gazière de BP en toile de fond. Ils accusent BP d’avoir pour objectif de « tuer la pêche » à Saint-Louis, une activité essentielle à la vie économique et sociale de la ville.



« Nous interpellons le Premier ministre Ousmane Sonko. Il avait promis une solution et savait où se trouvait le poisson. Depuis lors, nous l'attendons », a ajouté El Hadj Dousse Fall.



Les pêcheurs n’ont pas manqué de rappeler la tragédie de la brèche ayant déjà causé la mort de 12 personnes ces derniers jours, en invitant le Gouvernement à agir.



Enfin, la question des récifs artificiels, supposés être installés par BP, a été soulevée. Sur les six prévus, un seul a été réalisé, et celui-ci, selon les pêcheurs, a été implanté dans un endroit « inapproprié ».



