Saint-Louis - Météo : des températures allant de 14°C à 25°C annoncées

17/01/2025 15:24

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal a publié son bulletin météo n°017, valable du 17 janvier 2025 à 12h00 au 18 janvier 2025 à 12h00. Selon ces prévisions, un ciel majoritairement nuageux couvrira l’ensemble du pays durant la journée. En soirée et dans la nuit, la densité des nuages augmentera, accompagnée d’une baisse significative des températures sur tout le territoire.