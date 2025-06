Saint-Louis : Marie Khone Faye à l’écoute des revendications des reines du poisson

En marge de sa visite à Saint-Louis, la Première dame Marie Khone Faye s’est rendue auprès des quatre regroupements de femmes transformatrices de produits halieutiques, membres du collectif Djambarou Siine, basé à Guet-Ndar.



Elle y a salué le dynamisme et l'engagement de ces femmes dans un secteur vital de l’économie locale.



Sensible à leurs préoccupations, elle a affirmé avoir pris bonne note de leurs doléances, qu’elle s’est engagée à relayer auprès des autorités compétentes. À cette occasion, la Première dame a procédé à la remise d’importants lots de moustiquaires imprégnées, un geste salué par les bénéficiaires comme une marque d’attention et de reconnaissance.



Prenant la parole au nom des groupements, leur présidente Yaram Fall a exprimé les difficultés auxquelles elles sont confrontées : manque de financement, précarité des conditions de travail, insuffisance de reconnaissance de leur métier, et rareté des ressources halieutiques. Autant de défis qui freinent leurs activités et appellent un soutien urgent et concret des pouvoirs publics.