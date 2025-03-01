Saint-Louis : Mansour Faye annonce le démarrage des travaux de reconstruction du Village Artisanal

Le maire de Saint-Louis a annoncé mercredi le démarrage des travaux de reconstruction du Village Artisanal, entrepris dans le cadre du Programme de Développement Touristique ( PDT/SL).



C’est à travers un message adressé aux Saint-Louisiens que l’édile, actuellement en détention, poursuivi par la justice pour sa gestion, en 2019-2020, du Fonds de lutte contre la pandémie de Covid-19, donne les contours de l’initiative.



Le projet de reconstruction, confié à l’APIX comme maître d’ouvrage délégué, vise à moderniser le Village Artisanal tout en préservant son cachet historique.



Il prévoit la construction d’un hall d’accueil, d’ateliers modernes, d’espaces d’exposition, de showrooms, d’un restaurant, de scènes culturelles, ainsi que des sanitaires et locaux techniques, a expliqué Mansour Faye.



Des espaces verts, des aménagements extérieurs et des terrasses seront également aménagés pour renforcer l’attractivité du site.



« L’objectif est de faire du Village Artisanal un lieu incontournable de la culture, de l’artisanat et du tourisme, de valoriser nos artisans et de dynamiser l’économie locale », a déclaré l’ancien ministre.



Le projet inclut aussi l’installation d’un siège moderne pour la Chambre des Métiers afin de mieux encadrer et promouvoir les savoir-faire locaux.



