Saint-Louis : Macky Sall dépouille khalifa Sall de 3 conseillers

Responsable aperiste à Saint-Louis, Cheikh Bamba Fall a frappé un grand coup durant le week-end. Il a réussi à décrocher trois conseillers de Khalifa Sall : deux dans la commune de Saint-louis et un dans la commune de Gandiol.



Ces trois ex-compagnons de l'ancien maire de Dakar ont décidé de travailler avec Cheikh Bamba Fall derrière le ministre Mansour Faye.



Il faut aussi relever que le Directeur de la maintenance, des constructions et des équipements au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a, la veille, samedi, réuni plus de 70 responsables de l'Alliance pour la République à la permanence de la formation précitée dans la vieille ville.



Il a été décidé d'intensifier le travail de terrain pour massifier davantage le parti.