Saint-Louis : Les travailleurs de la Mairie exigent plus de respect et de considération

23/08/2022 22:00

Les travailleurs de la mairie de Saint-Louis ont observé hier un grand rassemblement devant l'hôtel de ville pour manifester leur colère face au manque de respect et de considération de la part des autorités. Vêtus de tee-shirts et munis de brassards rouges, ces travailleurs municipaux ont fait part de leurs doléances à travers le discours de Tallam Fall, président de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités locales de Saint-Louis.