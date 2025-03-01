Saint-Louis : Les lauréats du programme "Sama Xalat Sama Projet" célébrés après 8 semaines de formation

La cérémonie de remise des prix aux lauréats de la deuxième édition du programme "Sama Xalat Sama Projet", initié par Kosmos Energy Sénégal, s’est tenue jeudi à Saint-Louis. Ce programme a pour objectif de soutenir les entrepreneurs locaux en leur offrant des formations pratiques, du coaching, du mentorat et des visites d’immersion, afin de favoriser l’économie locale.





La clôture de cette édition a marqué 8 semaines d’accompagnement pour les jeunes entrepreneurs, qui ont été primés pour leur engagement et leur innovation.



Abdoulaye Ndiaye, adjoint au maire de Saint-Louis, a souligné l’importance de ce programme, notant qu’il permettra de dynamiser l’économie locale et espérant que, lors des prochaines éditions, davantage de jeunes Saint-Louisiens seront primés et accompagnés dans la réalisation de leurs projets.





Anna Sarr, coordonnatrice du programme, a précisé que ces prix ont pour but d’aider les lauréats à développer leurs activités économiques et à concrétiser leurs projets.



Elle a également exprimé l’espoir que les bénéficiaires utiliseront ces récompenses pour renforcer leur impact local.



