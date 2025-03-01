Saint-Louis : Les bouchers du marché Sor réclament le retour des camions de transport de viande

Les bouchers du marché Sor ont demandé jeudi la remise en service des camions destinés au transport de la viande entre l’abattoir de Fass, situé à 28 km de Saint-Louis, et les points de vente de la ville.



Selon eux, l’arrêt de cette pratique les contraint à recourir à des taxis pour acheminer la viande, une solution jugée coûteuse et chronophage.



Ces camions, offerts à l’époque par le maire Amadou Mansour Faye, avaient été mis à l’arrêt par l’ancien gouverneur, Alioune Badara Samb, et seraient désormais placés sous la responsabilité du directeur de l’élevage.



Le président de l’Association des bouchers de Saint-Louis a indiqué que le nouveau directeur de l’élevage, récemment installé, a promis de prendre en compte leurs préoccupations.



