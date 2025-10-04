Saint-Louis : Les agents du FERA réclament leurs salaires après plusieurs mois d'arrêt de travail

04/10/2025

Les agents du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) réclament leurs salaires impayés après plusieurs mois d’arrêt de travail.



Soutenus par le rassemblement des travailleurs du Sénégal, ils se sont mobilisés hier vendredi pour faire entendre leur voix.



« Depuis le mois de juin, nous interpellons le gouvernement qui fait la sourde oreille », a dénoncé Boubacar Fall, président du Rassemblement des Travailleurs du Sénégal (RTS).



« La situation est intenable et risque de générer une révolte, » a-t-il ajouté, exprimant les préoccupations croissantes des agents qui se sentent délaissés par les nouvelles autorités.



Le ministre Dethie Fall, en charge des questions liées au travail, a été interpellé par les manifestants, qui attendent des mesures concrètes de sa part pour résoudre cette crise.





