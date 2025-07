Saint-Louis : Le vaccin hexavalent introduit pour renforcer la couverture vaccinale

Le district sanitaire de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, a procédé ce mardi au lancement officiel du vaccin hexavalent, une combinaison destinée à simplifier et renforcer la vaccination des enfants, a-t-on appris de source médicale.





Selon Dr Ibou Gueye, médecin-chef du district, le vaccin hexavalent n’est pas un nouveau vaccin, mais une formule combinée des vaccins pentavalent (DTC-HepB-Hib) et VPI (poliomyélite inactivée). Il vise à réduire le nombre d'injections administrées aux nourrissons, tout en améliorant l'efficacité logistique et en diminuant les coûts pour les structures sanitaires.



« C’est un pas décisif vers une couverture vaccinale plus efficace et adaptée aux réalités du terrain », a déclaré Dr Gueye lors de la cérémonie de lancement.



Le vaccin protège contre six maladies infantiles graves, dont la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, les infections à Haemophilus influenzae de type B, et la poliomyélite. Son introduction s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer la vaccination de routine et à améliorer la santé des enfants à travers le pays.