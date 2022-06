Saint-Louis : Le prix d’excellence du leadership local veut approfondir la démocratie et la bonne gouvernance (audio)

17/06/2022 11:52

Une mission d’Enda Ecopop a rencontré jeudi les acteurs territoriaux, les autorités politiques, les communicants et les universitaires pour informer et promouvoir le Prix d’Excellence du Leadership local. Ce prix « se veut une initiative d’approfondissement de la démocratie et un espace d’apprentissage sur les processus de gouvernance, permettant d’identifier et de primer les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale ». Après quatre éditions tenues, le consortium d’organisation a procédé au lancement de la 5e édition du Prix d’Excellence du Leadership Local, à la date du jeudi 12 mai 2022. Boucar DIOUF, le responsable régional d'Enda Ecopop revient sur le sens de cette manifestation et les modalités de participation.