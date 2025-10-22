Saint-Louis : Le préfet annonce le retrait des épaves de véhicules à partir du 25 octobre

22/10/2025

Des opérations de retrait systématique des épaves de véhicules débuteront à partir du samedi 25 octobre dans le département de Saint-Louis, a annoncé la préfecture dans un communiqué publié mardi.



Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique de réorganisation et de libération de l’espace public, selon le préfet Abou Sow. Elle vise à faciliter la libre circulation, améliorer le cadre de vie, mais aussi à renforcer la sécurité et la salubrité publiques.



« Le préfet informe l’ensemble de la population que des opérations de retrait systématique des épaves de véhicules seront effectuées sur l’ensemble du périmètre communal », précise le communiqué.



Les propriétaires de véhicules abandonnés ou en stationnement irrégulier sont invités à les retirer volontairement avant la date annoncée.



« Le préfet du département de Saint-Louis compte sur le sens de civisme et de responsabilité de tous pour la réussite de cette opération d’intérêt public », conclut le communiqué.



