Saint-Louis : Le gouverneur Al Hassan Sall salue un défilé du 4 avril "mémorable"

04/04/2026

Saint-Louis a vibré ce samedi au rythme des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, a salué la tenue d'un défilé qu'il a qualifié de « mémorable », soulignant une « beauté exceptionnelle » et des prestations « admirables » de la part de l'ensemble des participants.



Le chef de l'exécutif régional s'est dit particulièrement « séduit » par la qualité de la parade, qui a réuni élèves, majorettes, mouvements associatifs, anciens combattants ainsi que les unités militaires et paramilitaires. Selon M. Sall, cette réussite exemplaire témoigne de la rigueur, de la minutie et du sens du travail bien fait des Forces de défense et de sécurité (FDS). Il a adressé des félicitations particulières au Colonel Alioune Samassa, Commandant de la Zone militaire n°2, pour l'organisation impeccable des opérations.



L'événement a été marqué par une forte dimension diplomatique avec la présence remarquée de Ahmedna Ould Sidibé, Wali (gouverneur) du Trarza en République islamique de Mauritanie. Al Hassan Sall a profité de cette occasion pour magnifier les relations diplomatiques historiques, fraternelles et amicales qui lient le Sénégal et son voisin mauritanien.



Placée sous le thème « Les Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026 », cette édition s'inscrit dans une dynamique de préparation nationale pour ce grand rendez-vous sportif mondial. Le gouverneur a rendu hommage au « don de soi » des FDS dans leur mission de sécurisation du territoire, tout en félicitant l'ensemble du corps enseignant et la jeunesse saint-louisienne pour leur mobilisation exceptionnelle lors de cette cérémonie tenue au cœur de l'Île, classée patrimoine mondial de l'UNESCO.

