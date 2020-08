Saint-Louis : Le directeur de l’hôpital régional guéri de la covid19



Le directeur général de l’hôpital régional de Saint-Louis (nord du Sénégal), Thierno Seydou Ndiaye, qui avait été testé positif au coronavirus est guéri. Il a fait l'annonce sur sa page Facebook.



« Je rends grâce à Dieu et le remercie pour m'avoir permis de sortir de cette épreuve. Je voudrais vous remercier pour m'avoir, tout un chacun d'entre vous, véritablement soutenu et rendre un hommage au directeur de l’hôpital de Grand Yoff ainsi qu’à tout le personnel, spécifiquement celui du CTE. Que le Seigneur Tout-Puissant qui a nos âmes entre ses mains nous prête à tous longue vie, bonne santé et accroisse la soutoura dont il nous couvre bi barakati Seydina Mouhamed (Psl) » a écrit Thierno Seydou Ndiaye, qui invite davantage au respect des mesures barrières pour se protéger contre le virus.



PRESSAFRIK