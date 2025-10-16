Saint-Louis : Le CCREA plaide pour un programme d’investissement ambitieux dans l’eau et l’assainissement

Le Cadre de Concertation Régional sur l’Eau et l’Assainissement (CCREA) de Saint-Louis s’est réuni ce jeudi, à l’occasion d’une session axée sur la gouvernance territoriale du secteur. Créé en 2015 par arrêté du Gouverneur, le CCREA constitue un espace de dialogue entre élus, techniciens, services de l’État et partenaires pour coordonner les politiques régionales en matière d’eau et d’assainissement.





Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet AICHA III – Saint-Louis (Appui aux initiatives des collectivités locales pour l’hydraulique et l’assainissement) et du programme “Bonne gouvernance et participation citoyenne à Richard-Toll”, financés par MON-3/Sénégal et mis en œuvre avec l’ARD de Saint-Louis.





Les discussions ont porté sur l’état d’avancement de la réforme de l’hydraulique rurale et ses implications dans la région, la situation actuelle de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, les résultats de la phase pilote de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) appuyée par le projet AICHA, ainsi que le diagnostic de l’assainissement urbain et industriel à Richard-Toll avec une analyse de la qualité des principales masses d’eau.





Ces thématiques traduisent l’urgence d’une action concertée face à la saturation des infrastructures, à la pollution croissante des eaux de surface comme le fleuve Sénégal, à la pression démographique et à la vulnérabilité des ressources disponibles.





La rencontre du CCREA a été l’occasion d’adresser un appel à l’État et aux partenaires techniques et financiers pour soutenir la planification et la mise en œuvre d’un programme d’investissement régional dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, renforcer les mécanismes de financement décentralisés, accompagner le transfert effectif des compétences aux collectivités territoriales et inscrire la préservation des ressources en eau parmi les priorités stratégiques.





Clôturant la session, le Gouverneur Al Hassane Sall a salué le rôle de ce cadre de concertation qui permet aux acteurs territoriaux d’évaluer la situation, de formuler des recommandations et de proposer des orientations concrètes. Il a rappelé que certaines localités, notamment dans le département de Podor, rencontrent encore des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme de l’hydraulique rurale, soulignant l’importance d’un suivi rigoureux pour assurer une application effective.





Il a également mis en garde contre les effets de certaines activités industrielles sur la qualité des ressources en eau dans une région riche en infrastructures hydriques mais confrontée à des risques de pollution liés notamment aux rejets issus de l’agrobusiness.





Le Gouverneur a enfin pointé les carences dans le domaine de l’assainissement. À l’exception de Saint-Louis et Richard-Toll, aucune autre commune de la région ne dispose de réseau structuré pour l’évacuation des eaux usées.



Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de développer les infrastructures, mais aussi de promouvoir de meilleures pratiques chez les usagers pour une gestion plus responsable des réseaux existants.





