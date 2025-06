Saint-Louis: La communauté chrétienne se prépare à accueillir son nouvel berger

Les services de l’État se mobilisent à Saint-Louis afin d’assurer la réussite de l’ordination épiscopale de Monseigneur (Mgr) Augustin Simmel Ndiaye, évêque nommé de ce diocèse. L’assurance a été donnée, le samedi 28 juin 2025, par le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, qui présidait un Comité régional de développement (CRD) consacré à cette manifestation religieuse. Celle-ci va rassembler des milliers de fidèles venus du Sénégal et de la sous-région.



Mgr Ndiaye, nommé évêque le 2 avril dernier par le pape François, prendra possession de son diocèse les 12 et 13 juillet 2025. Ainsi, Saint-Louis s’apprête à vivre un moment hautement symbolique pour la communauté catholique. La rencontre avec le gouverneur, en présence du préfet de Saint-Louis, des chefs de services décentralisés et de la municipalité, a permis au comité d’organisation d’exposer les besoins pour un bon déroulement de l’événement. Al Hassan Sall a assuré que toutes les dispositions seraient prises pour garantir la réussite du sacre et de l’intronisation de l’évêque.



« Le chef de l’État nous a toujours instruits de soutenir les grandes manifestations religieuses. À travers ce CRD, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires : sécurité, approvisionnement en eau et en électricité, couverture sanitaire… Tous les services techniques sont mobilisés », a déclaré le gouverneur de Saint-Louis.



Abbé Jean-Laurent Preira, directeur des œuvres du diocèse, a rappelé la portée spirituelle de l’ordination :



« C’est un acte sacré qui consacre l’évêque nommé. Il lui donne le pouvoir d’enseigner, de gouverner et de sanctifier le peuple de Dieu », a expliqué le chargé des grands événements du diocèse de Saint-Louis.



Il s’est dit rassuré par les engagements pris lors du CRD. Forte du précédent succès des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), la communauté catholique mise sur une collaboration étroite avec l’État pour faire de cette ordination un moment de ferveur et de communion inoubliable pour la région de Saint-Louis.



Après deux années d’attente, les fidèles catholiques de ce diocèse vont enfin accueillir leur nouveau berger.



