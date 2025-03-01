Saint-Louis : La bande des 20 mètres sera aménagée en espaces de repos, de sport et de stockage

Dans le cadre du projet de réhabilitation du littoral, Ousmane Ndiaye, expert en sauvegarde sociale au sein du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), a apporté des éclaircissements sur le devenir de la bande des 20 mètres récemment libérée. Il a tenu à réfuter fermement certaines rumeurs persistantes selon lesquelles cette zone serait destinée à accueillir des auberges ou des hôtels. « Ce qui se dit sur la construction d’auberges ou d’hôtels est faux », a-t-il affirmé.



« Cette terre appartient aux populations, elle leur revient de droit », a-t-il insisté.



Pour garantir que les aménagements prévus respectent les besoins et les aspirations des riverains, le projet a fait appel à un consultant spécialisé chargé de réaliser une étude de requalification. Cette mission vise à recueillir les avis et propositions des populations concernées afin de co-construire un espace utile, inclusif et durable.



« C’est pour cette raison que le projet a recruté un consultant qui va faire une étude de requalification. Il procède actuellement à la collecte des avis des populations sur le dessein de la bande des vingt mètres libérée », a précisé M. Ndiaye.



Parmi les infrastructures envisagées, plusieurs dispositifs sociaux et innovants sont en projet.



« Quand on déplace un pêcheur, il a des bagages. C’est pour cela que nous allons mettre en place des box de rangement », a-t-il expliqué, soulignant l’importance de prendre en compte la réalité quotidienne des professionnels du littoral.



D’autres aménagements visent à valoriser les usages traditionnels tout en les modernisant.



« Il y aura aussi des cases de repos, qui seront des "mbar" modernisés », a-t-il ajouté, évoquant ces espaces de repos typiques qui seront adaptés aux nouveaux besoins.



Enfin, dans une logique de bien-être et de cohésion sociale, le projet prévoit également des espaces de sport en plein air.



« Des ateliers de sport seront installés, comme cela se voit dans les autres zones balnéaires », a indiqué Ousmane Ndiaye, soulignant la volonté d’inscrire cette bande côtière dans une dynamique de développement harmonieux et accessible à tous.





