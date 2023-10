Saint-Louis : La Saed planche sur sa doctrine d’intervention

05/10/2023 07:06

Des élus locaux, des membres de regroupements de producteurs de la vallée et des représentants d’agences de développement participent à un atelier de réflexion sur l’évolution des politique publiques et les modalités d’action en faveur du développement agricole et de la gestion territoriale dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette initiative de la Société nationale d’Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta de Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé(Saed) pose la problématique de la souveraine alimentaire et de l’efficacité des programmes mis en œuvre dans cette optique.



Une forme "d'assises du développement agricole", selon les termes d'Aboubacry SOW, directeur général de la SAED.



Durant deux jours de partages et de témoignages, les acteurs dont d’anciens responsables de services de cette Société et des partenetaires, vont plancher sur les nouveaux défis à relever pour l’optimisation de l’agriculture et la bonne gestion de territoires (ruraux). Une occasion pour la SAED de recadrer sa doctrine d’intervention et de dégager de nouvelles perspectives d’action.