Saint-Louis : La Linguère trébuche, mais le sursaut est à portée de crampons

23/11/2025

En déplacement au stade Mawade Wade, l’US Gorée a signé une précieuse victoire face à la Linguère de Saint-Louis (0-2), ce dimanche, en clôture de la 4ᵉ journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise. Avec ce troisième succès consécutif, les Insulaires prennent seuls les commandes du classement.





Grâce à cette performance à l’extérieur, l’US Gorée totalise désormais 10 points (+7) et détrône le Casa Sports, désormais 2ᵉ avec 8 points (+5), après son nul sur la pelouse de l’AJEL de Rufisque (3ᵉ, 8 pts +3).





La Linguère, pour sa part, poursuit son début de saison avec quelques difficultés à surmonter. Avec 2 points (-3) en quatre journées, le club saint-louisien se tient à la 14ᵉ place.



Autres résultats :



Le Stade de Mbour (4ᵉ, 8 pts) et Teungueth FC (5ᵉ, 8 pts) reviennent avec un point chacun après des nuls respectifs contre AS Pikine (9ᵉ, 5 pts) et Sonacos (7ᵉ, 5 pts).

Génération Foot (10ᵉ, 4 pts -1) et Dakar SC (6ᵉ, 7 pts -1) ont renoué avec le succès en s’imposant face à Guédiawaye FC (16ᵉ, 1 pt -5) et HLM de Dakar (11ᵉ, 3 pts -1) sur les scores de 2-0 et 1-0.

US Ouakam (8ᵉ, 5 pts) et Wally Daan (13ᵉ, 2 pts -2) ont fait match nul à domicile, respectivement contre AS Cambérène (12ᵉ, 3 pts -4) et le Jaraaf (15ᵉ, 2 pts -3), tenant du titre toujours en difficulté.





M.S