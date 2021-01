Saint-Louis : La Fondation « Servir le Sénégal » au chevet des structures sanitaires du département (vidéo)

Une dotation de 100 lits, d’importants lots de produits phytosanitaires, des gants, des masques chirurgicaux et d’autres dispositifs médicaux ont été mobilisés par la « Fondation Servir le Sénégal » pour renforcer 22 structures sanitaires du département de Saint-Louis. Cet appui s’inscrit dans la dynamique d’accroitre la lutte engagée contre la Covid-19. En plus d’outiller l’hôpital régional de Saint-Louis et le district de santé « Ousmane NGOM », une partie de cet appui sera mis à la disposition des comités de veille et d’alerte. Mansour FAYE, le maire de Saint-Louis qui présidait la cérémonie de remise symbolique exprime sa satisfaction en invitant les populations à respecter davantage les mesures-barrières.