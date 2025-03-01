Saint-Louis : L’équipe de la RTS victime d’un accident de circulation, bilan léger

L’équipe de la RTS Saint-Louis a été victime hier mardi d’un accident de circulation sur la route de Podor. Si le véhicule a été complètement détruit, heureusement, les occupants s’en sortent avec des blessures légères.



Le journaliste Bakary Demba Sy a subi un traumatisme à l’épaule, tandis que le chauffeur et le caméraman ont été évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis pour des soins.



L’équipe se rendait à Podor pour réaliser un reportage lorsque l’accident est survenu.



B.DIAW





