Saint-Louis : L’école Justin NDIAYE réhabilitée. La communauté éducative exprime sa joie (vidéo)

Ouf de soulagement pour des milliers d’élèves des quartiers de Pikine, Léona, Eaux-Claire et Diaminar. Les clés de l’école El hadji Moctar Justin NDIAYE ont été remises à la direction, samedi, après plusieurs mois de travaux. Les potaches ont été alors déployés dans d’autres établissements scolaires publics environnants. Le niveau de délabrement jadis très qu’inquiétant avait suscité beaucoup d’appels au soutien de la part du CGE, du corps enseignant et des anciens élèves. Un financement mixte de 80 millions FCFA de la Commune de Saint-Louis et du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen), a été concocté sur initiative du maire Saint-Louis Mansour FAYE. Il a permis de rénover entièrement cette institution scolaire créée en 1959. Une initiative fortement saluée par la communauté éducative de la ville mobilisée à la cérémonie de réception, samedi. Elle a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude à l’édile de la ville ainsi qu’à ses partenaires. « Six (6) autres écoles seront reconstruites durant l’année 2021 », a annoncé dans la foulée l’édile de la ville qui promet la dotation par sa municipalité des mobiliers nécessaires au fonctionnement de l’école.