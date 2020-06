Saint-Louis : L'Imam ratib rappelle les crimes de Faidherbe et demande le retrait de sa statue (vidéo)

Le débat fait rage depuis une semaine autour du retrait de la statue de Faidherbe qui trône sur la ville de Saint-Louis. Il faut dire que la sortie du professeur Iba Der Thiam confiant que l'ancien gouverneur de Saint-Louis "a tué 20 000 sénégalais en 8 mois", a donné une plus grande résonance dans l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française (Aof).



Hier, lors de la grande prière du vendredi, l’Imam Ratib de la Grande Mosquée de la ville, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a axé son sermon sur la statue Faidherbe et les rues portant des noms de colons. L'imam a insisté sur la nécessité de déboulonner la statue et de rebaptiser les rues aux noms des illustres figures de l'histoire sénégalaise

Avec Seneweb et Therno Dicko