Saint-Louis : L'IPRES et la Caisse de sécurité sociale forment les élus à leur nouveau portail numérique

18/06/2026

L'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et la Caisse de sécurité sociale ont tenu hier à Saint-Louis un atelier de sensibilisation et de formation destiné aux élus territoriaux et aux responsables des établissements publics, axé sur le nouveau portail numérique commun aux deux institutions.





« L'objectif principal portait sur le nouveau système d'information de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale, mais aussi sur les obligations sociales de ces entités étatiques et les impacts de leurs contributions sur les prestations servies aux salariés du secteur public », a expliqué François Calixte Sagna, Directeur des Agences et Bureaux Régionaux de l'IPRES.







Ce portail, opérationnel depuis 2022, constitue un guichet unique permettant aux employeurs des secteurs public, parapublic et privé de s'immatriculer en ligne, d'effectuer leurs déclarations, d'obtenir leurs factures et de régler leurs obligations sociales. Il permet également de lutter contre la fraude et l'évasion sociale.





« Ce portail nous a permis de constater qu'au niveau du secteur public, et même parapublic, il y a beaucoup de niches qui n'étaient pas exploitées et que nous parvenons aujourd'hui à exploiter », a précisé M. Sagna, pointant également un manque d'information de la part de certains usagers sur leurs obligations.







L'atelier de Saint-Louis s'inscrit dans une tournée nationale de missions avancées déjà menées à Tambacounda, Thiès et Matam. « L'état d'esprit, c'est de rapprocher l'administration des usagers », a souligné le directeur, qui a mis en avant la couverture régionale : chaque département de la région de Saint-Louis, Dagana avec une agence avancée à Richard-Toll, Podor malgré ses 250 kilomètres de distance, et Saint-Louis chef-lieu — dispose d'agences des deux institutions.







M. Sagna a identifié trois contraintes progressivement levées : la présence territoriale, la communication institutionnelle et l'accessibilité numérique. Sur ce dernier point, il estime qu'environ 90% du territoire national est désormais couvert en connectivité, permettant aux salariés de consulter directement via smartphone leur situation de déclaration et de salaire, et d'adresser des réclamations aux institutions sociales.





CSS/NDARINFO.COM



