Saint-Louis : Khalifa SALL rend visite à Cheikh Bamba DIÈYE (photos)

L’ex-maire de Dakar de Dakar a rendu visite au leader du FSD/BJ, dimanche, accompagné d’une forte délégation. À cette occasion, les deux hommes ont renouvelé leur amitié et soutien en présence de leurs militants. « Une occasion pour se rappeler les engagements et le sens de l'action politique, car c'est dans la difficulté et les épreuves que l'on arrive à distinguer le vrai de l'ivraie », déclare Cheikh Bamba DIEYE, au terme de cet entretien. Poursuivant, l’ancien édile de Saint-Louis et candidat aux locales soutient que « la politique ne doit jamais cesser d'être un sacerdoce, un combat de vérité, un engagement à servir le Sénégal et tous les Sénégalais ».