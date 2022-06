Saint-Louis : Hommages à feu Alioune Badara CISSE, ce dimanche 5 juin 2022

03/06/2022 06:54

Les Amis, proches et militants de Maitre Alioune Badara CISSE organisent un grand hommage national en commémoration de feu ABC.







Cette activité qui se tiendra le dimanche 5 juin 2022 à la salle de sport Didier Marie de Saint-Louis à partir de 16h précises sera placée sous le thème de « le dernier message de ABC au peuple Sénégalais ».







La ville tricentenaire a décidé d’honorer l’un de ses plus illustres fils arraché à notre affection il y a 300 jours.







ABC a été Président de Saint-Louis Basket Club, 1er adjoint au Maire de 2009 à 2014, Conseiller Spécial du Premier ministre du Sénégal, Secrétaire Général du Gouvernement, Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et Médiateur de la République de 2015 à 2021.







A travers ce communiqué, le comité d’organisation invite toute la population sénégalaise, particulièrement ceux et celles qui ont connu et pratiqué l’homme, à venir massivement témoigner sur sa vie et son œuvre afin de l’ériger en modèle pour la classe politique et surtout la jeune génération.







Chronogramme de la journée :







- 9h : Prières et lecture du Saint Coran chez ABC aux HLM près de la Mosquée Mouride.







- 15h - 16h : Accueil et Installation des invités à la salle de sport Didier Marie.







- 16h- 16h 30’ : Diffusion d’un mini film sur ABC.







- 16h 30’- 16h 40’ : Allocution d’ouverture.







- 16h 40’- 17h 30’ : Introduction du thème : « vie et œuvres de Maître ABC ».







- 17h 30’- 18h 30’ : Série de témoignages.







- 18h 30’- 19h 20’ : Allocution des autorités.







- 19h 20’- 19h 30’ : Synthèse et mot de clôture.