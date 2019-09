Saint-Louis - Dépigmentation : les folles pratiques des Femmes ... (vidéo)

L’Union des Femmes coopératrices de la région de Saint-Louis a organisé, samedi, une randonnée de sensibilisation sur les dangers de la dépigmentation. Cette activité vise à freiner les nombreuses complications dermatologiques provoquées par cette pratique, décelées à Saint-Louis. En plus de produits destinés à des usages médicaux précis et de l’hydroquinone, les femmes font recours à des dérivés mercuriels destinés à la fabrique de savon pour blanchir. Certaines infestions parasitaires ont été enregistrées dont la gale et des pathologies similaires.