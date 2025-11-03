Saint-Louis – Démantèlement d’un vaste réseau de faux documents : deux faussaires présumés déférés

03/11/2025

La Division nationale de la lutte contre le trafic de migrants et les faux documents de voyage (DNLT) a mis fin aux agissements de deux présumés faussaires à Saint-Louis. Mamadou Misbahou Bah, alias Mamadou Diallo, et Mouhamadou Alpha Diallo ont été arrêtés, puis déférés au parquet pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans des documents administratifs, entre autres chefs d’accusation.





Selon les informations rapportées par Libération, les deux individus sont accusés d’avoir mis en place un réseau structuré de fabrication et de vente de faux documents officiels sénégalais. Les perquisitions menées par la DNLT ont permis la saisie d’un important lot de documents falsifiés, dont des certificats de vie, extraits de naissance, jugements d’inscription, diplômes, avis de recherche, et autorisations parentales vierges.





Originaire de Labé (Guinée), Mamadou Misbahou Bah a reconnu avoir usurpé plusieurs identités, tandis que son complice, se présentant comme un officier à la retraite, aurait facilité les manœuvres frauduleuses via ses contacts dans les services d’état civil.





Cette opération révèle l’existence d’un réseau étendu opérant dans plusieurs régions du pays, et témoigne de la vigilance renforcée des autorités contre le trafic de faux documents, un phénomène en pleine expansion.



M.S



