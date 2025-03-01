Saint-Louis : Décès du professeur Abdou Salam Fall, figure majeure des sciences sociales en Afrique

Le professeur Abdou Salam Fall, éminent sociologue à l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN-CAD) et figure reconnue des sciences sociales sur le continent, est décédé vendredi matin à Saint-Louis, a appris l’APS de sources concordantes. Il sera inhumé à Gaya, dans le département de Dagana (nord).



Fondateur et coordinateur du Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales (LARTES) de l’IFAN, il a fait de cette structure un outil de référence en Afrique et un levier d’aide à la décision pour les politiques publiques.



Abdou Salam Fall a également contribué à structurer la formation doctorale sur le développement au sein de l’École doctorale ETHOS, formant et inspirant plusieurs générations de chercheurs et d’enseignants.



En avril dernier, un appel à communication avait été lancé pour un colloque international en son honneur, prévu en novembre. « Cette rencontre devait mettre en lumière son apport à la recherche et honorer un universitaire émérite de son vivant. Mais le destin en a décidé autrement », ont confié les organisateurs.



Un héritage intellectuel et humain



Directeur de recherche en sociologie, Abdou Salam Fall détenait deux doctorats – en sociologie urbaine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et en sociologie économique à l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas). Auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages, il a enseigné au Canada, en France, au Cameroun et dans d’autres pays, des disciplines allant de la sociologie urbaine à l’anthropologie du développement, en passant par l’économie sociale et solidaire, les migrations, la sociologie de la santé et l’analyse des réseaux sociaux.



L’IFAN-CAD, dans un communiqué, a salué « un chercheur prolifique, un formateur passionné et un homme d’engagement social marqué », affirmant que « son départ laisse un grand vide dans le monde universitaire ». L’institution souligne que « son héritage intellectuel et humain continuera d’inspirer les générations futures ».



