Saint-Louis : Décès du dignitaire Khadre Cheikh Baye NIANE

Nous apprenons la disparition survenue hier nuit de Cheikh Baye NIANE, l’un des illustres figures de la Tarikha Khadriya à Saint-Louis.



Grand animateur religieux, il était une bibliothèque sur la vie et le parcours de Cheikhna Cheikh Saad Bou. Il avait passé une importante de son enfance à Nimzatt où il sera formé à la maitrise des écrits du Cheikh.



Cheikh Baye NIANE, homme d’une grande générosité et de piété, tire sa révérence à deux mois du décès de son épouse Oumou Kalsoum SARR.



Son enterrement est prévu à 17 heures au cimetière de Thiaka NDIAYE. NDARINFO présente ses sincères condoléances à sa famille et prie pour qu’Allah l’accueille dans ses somptueux paradis.



NDARINFO.COM