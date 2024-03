Saint-Louis : Cheikh Tidiane DIÈYE invite les jeunes à retirer leurs cartes d’électeur

19/03/2024 06:40

Le candidat Dr Cheikh Tidiane Dièye prêche pour la Coalition «Diomaye Prési­dent». Lors de son pas­sage dans la région de Saint-Louis, il a demandé «aux jeunes de retirer leurs cartes d’électeur et de voter pour la Coalition «Diomaye Prési­dent»».



D’ailleurs, il avait suspendu sa campagne pour revenir à Dakar afin de prendre part à la conférence de presse organisée par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Une occasion saisie par le candidat Cheikh Tidiane Dièye pour s’entretenir longuement avec Ousmane Sonko, à qui il a fait savoir son intention de poursuivre le travail «titanesque» qu’il est en train d’abattre depuis le début de la campagne. En fait, il a débuté son déplacement aux champs d’oignons de Khelcom Diop, dans la commune de Fass Ngom, région de Saint-Louis. Pour lui, les paysans ne sont pas à négliger.



«Ils sont les porte-étendards de la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire du Sénégal», a-t-il fait savoir.



A Ross Béthio, où Dièye est aussi passé, il a mis l’accent sur les techniques et organisations pour une production agricole capable de nourrir le Sénégal et de générer des revenus.

Le candidat a terminé ses visites de proximité à l’Ugb, chez les étudiants, dans les places publiques, les restaurants. Nostalgique, il est aussi retourné à la chambre qu’il avait eu l’honneur d’inaugurer en 1992 au village E, groupe 3.



LE QUOTIDIEN