Saint-Louis Basket Club : Aby Dia honorée pour sa bonne conduite

22/12/2024 06:09

Aby Dia, jeune espoir du basket originaire de la région de Louga, a été mise à l'honneur lors d'une cérémonie au Centre La Liane, une maison d'accueil destinée aux enfants vulnérables. Après avoir pratiqué le karaté pendant plusieurs années, Aby a finalement trouvé sa voie dans le basketball en rejoignant le Saint-Louis Basket Club (SLBC), sans grande conviction au départ.



Cette saison, son engagement et sa discipline exemplaire ont retenu l’attention des responsables de l’équipe, qui ont décidé de la distinguer pour son respect des consignes du coach et son esprit d’équipe. "Elle est un exemple de réussite", a déclaré Claude Hallégiot, directrice du Centre La Liane, satisfaite de cette reconnaissance. "Notre souhait est que les enfants réussissent le mieux possible", a-t-elle ajouté lors de la remise du trophée et de la médaille.



" Le Centre La Liane accueille actuellement 45 enfants, dont 20 filles et 25 garçons, âgés de quatre à dix-huit ans", a rappelé la directrice.



Lors de cette cérémonie, Aby Dia a exprimé sa gratitude envers le soutien et l’accompagnement qu’elle reçoit au sein de cette structure. Devant l'inspecteur régional des Sports, elle a partagé son enthousiasme et son souhait de gravir les échelons du basketball.



En guise d'inspiration, Aby a encouragé les autres jeunes filles présentes à croire en elles-mêmes et à donner le meilleur d'elles-mêmes dans leurs aspirations sportives. Cette distinction ne fait qu’aiguiser ses ambitions, marquant le début d’un parcours prometteur au sein de SLBC.