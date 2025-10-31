Saint-Louis : Badara Kâ voit en Amara Traoré le futur patron de la DTN

31/10/2025

À Saint-Louis, nombreux sont les passionnés de football qui voient en Amara Traoré le futur patron de la Direction technique nationale (DTN) du football sénégalais.



Parmi eux, Badara Kâ, ancien footballeur et entraîneur connu sous le surnom Only, ne cache pas son admiration pour « ce digne fils de Ndar », qu’il considère comme « l’héritier légitime de Mayacine Mar ».





Selon lui, « Amara a fait toutes les chaînes de valeur du football sénégalais : Uassu, navétanes, championnat national, avant de s’imposer comme professionnel en France pendant deux décennies. »



Ancien international dans toutes les catégories, capitaine de Gueugnon et membre de l’épopée du Mondial 2002, Amara Traoré a aussi marqué l’histoire comme technicien : premier entraîneur à remporter le championnat du Sénégal sous l’ère du professionnalisme, après avoir soulevé la Coupe du Sénégal et hissé la Linguère en Ligue 1.





Revenu à Saint-Louis, il a redonné vie à son club de cœur, la Linguère, qu’il a mené jusqu’aux compétitions africaines avec une génération issue des navétanes.

Ses résultats lui ouvriront les portes de la Tanière, cette fois comme sélectionneur national, où il qualifiera le Sénégal à la CAN 2012 face à des géants comme le Cameroun de Samuel Eto’o.





Pour Badara Kâ, « malgré les critiques et les tentatives de réduire son œuvre, Amara a bâti l’une des fondations les plus solides de notre football moderne. Sa rigueur, son sens de l’organisation et sa vision font de lui une valeur sûre. »





Aujourd’hui, à l’heure du renouveau de la DTN, les regards se tournent naturellement vers lui.





